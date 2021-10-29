حالة الطقس: تباين في درجات الحرارة ولا أمطار

ترتفع درجات الحرارة، اليوم، الجمعة، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-3 درجات، ويسود طقس بارد نسبيًا وجاف صباحًا بشكل عام. وفي ساعات النهار يسود طقس حار نسبيًا، خصوصًا في المناطق السهلية والساحلية والغورية مع حرارة عند نهاية العشرينيات، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة، مع فرصة ضعيفة لهطول رذاذ في بعض المناطق. وفي ساعات الليل، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيًا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلًا بشكل عام المناطق. وتكون الرياح شمالية شرقية مع هبات نشطة أحيانًا، ثم تتحول إلى غربية رطبة نسبيًا في المساء والليل.

وغدًا، السبت، تنخفض درجات الحرارة وتعود إلى معدّلاتها السنوية العامة، ويسود طقس بارد نسبيًا وجاف صباحًا بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي في الجبال ودافئ في المناطق السهلية والساحلية وحار نسبيًا في المناطق الغورية، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة، مع فرصة ضعيفة لهطول رذاذ في بعض المناطق. وفي ساعات الليل، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس يميل للبرودة خصوصًا في القمم الجبلية. وتكون الرياح شمالية شرقية مع هبات نشطة أحيانًا، ثم تتحول إلى غربية رطبة نسبيًا في المساء والليل.

وبعد غدٍ، الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويسود طقس خريفي دافئ في الجبال وطقس حار نسبيًا في المناطق السهلية والساحلية والغورية مع حرارة عند نهاية العشرينيات، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة، مع فرصة ضعيفة لهطول رذاذ في بعض المناطق. وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيًا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلًا بشكل عام المناطق. وتكون الرياح شمالية شرقية مع هبات نشطة أحيانًا، ثم تتحول إلى غربية رطبة نسبيًا في المساء والليل.