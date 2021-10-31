حالة الطقس: أجواء خريفية وتوقع هطول زخات من المطر

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

ويسود طقس خريفي دافئ في الجبال وطقس حار نسبيا في المناطق السهلية والساحلية والغورية مع حرارة عند نهاية العشرينيات.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة، مع فرصة ضعيفة لهطول رذاذ في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام المناطق.

وتكون الرياح شمالية شرقية مع هبات نشطة أحيانا، ثم تتحول إلى غربية رطبة نسبيا في المساء والليل.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-4 درجات.

ويسود طقس خريفي دافئ نهارا في الجبال وطقس حار نسبيا في المناطق السهلية والساحلية والغورية مع حرارة عند نهاية العشرينيات.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة، مع فرصة لهطول مطر خفيف في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام المناطق. وتكون الرياح شمالية شرقية.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف بالكاد سيصل إلى درجة مئوية واحدة فقط. الجو سيبقى معتدل لطيف وخريفي مريح فلا الجو حار ولا هو بارد.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة. وتتهيأ الفرصة، حتى لو كانت ضعيفة لبعض الزخات المطرية المحلية.

مع ساعات العصر يصبح الجو منعشا وباردا نسبيا مع ساعات الليل المتأخر خاصة في الجبال العالية. الرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ اليوم أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو خريفي لطيف ومعتدل إلى أبعد حد.

وتغطي السماء خلال النهار كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة من النوع غير الماطر.

تنخفض الحرارة مع ساعات العصر ويصبح الجو لطيف جدا مساءا ثم يصبح منعشا ومائلا للبرودة في المناطق العالية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

يوم الخميس، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو مشمس وحار نسبي في المناطق السهلية والمنخفضة والغورية في الفترة الممتدة بين الحادية عشر والثانية والنص ظهرا.

وبعد ذلك يصبح الجو لطيفا ومنعشا في وقت لاحق. الرياح تكون متغيرة الاتجاه وتتحول من شرقية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الجمعة، تسود أجواء مشمسة وشبيهة بالصيفية لا الخريفية في شتى المناطق وبشكل أقل في المناطق الجبلية العالية.

الجو سيكون شديد الاعتدال ومائل للحرارة قليلا في فترة الظهيرة، ومن ثن يصبح الجو لطيفا ومنعشا في الفترة المسائية والليلية والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.