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حالة الطقس: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

تاريخ النشر: 01/11/2021 - 06:05

حالة الطقس: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة وأمطار متفرقة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تسود اليوم، الإثنين، أجواء حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الأغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، تكون الأجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، تبقى الأجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في معظم المناطق. ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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