  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء خريفية باردة وأمطار متفرقة

تاريخ النشر: 02/11/2021 - 06:30

حالة الطقس: أجواء خريفية باردة وأمطار متفرقة
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف بالكاد سيصل إلى درجة مئوية واحدة فقط، اليوم الثلاثاء، الجو سيبقى معتدل لطيف وخريفي مريح فلا الجو حار ولا هو بارد.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة. وتتهيأ الفرصة، حتى لو كانت ضعيفة لبعض الزخات المطرية المحلية.

مع ساعات العصر يصبح الجو منعشا وباردا نسبيا مع ساعات الليل المتأخر خاصة في الجبال العالية. الرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ اليوم أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو خريفي لطيف ومعتدل إلى أبعد حد.

وتغطي السماء خلال النهار كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة من النوع غير الماطر.

تنخفض الحرارة مع ساعات العصر ويصبح الجو لطيف جدا مساءا ثم يصبح منعشا ومائلا للبرودة في المناطق العالية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

يوم الخميس، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو مشمس وحار نسبي في المناطق السهلية والمنخفضة والغورية في الفترة الممتدة بين الحادية عشر والثانية والنص ظهرا.

وبعد ذلك يصبح الجو لطيفا ومنعشا في وقت لاحق. الرياح تكون متغيرة الاتجاه وتتحول من شرقية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الجمعة، تسود أجواء مشمسة وشبيهة بالصيفية لا الخريفية في شتى المناطق وبشكل أقل في المناطق الجبلية العالية.

الجو سيكون شديد الاعتدال ومائل للحرارة قليلا في فترة الظهيرة، ومن ثن يصبح الجو لطيفا ومنعشا في الفترة المسائية والليلية والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

في يوم السبت، يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول الى أعلى من معدلاتها السنوية العامة، ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا.

وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل عموما في الجبال ودافئ إلى حار نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع يميل قليلا للبرودة بشكل عام، وتكون الرياح شرقية.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء باردة
#أجواء خريفية
#أمطار

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العنف والخلاف بين الرئيس ومدير اقرأ: إضراب أم لا في مدارس اللقية؟
العنف والخلاف بين الرئيس ومدير اقرأ: إضراب أم لا في مدارس اللقية؟

2021-11-02

تقرير: 70% من نساء اعتُدي عليهن تعرّضن للاعتداء وهنّ دون 18 عاما
تقرير: 70% من نساء اعتُدي عليهن تعرّضن للاعتداء وهنّ دون 18 عاما

2021-11-01

طرعان: اعتقال 9 قاصرين يُشتبه بتورّطهم في شجار
طرعان: اعتقال 9 قاصرين يُشتبه بتورّطهم في شجار

2021-11-01

الأكثر قراءة

طائرة خاصة لمقربين من حفتر هبطت في إسرائيل

طائرة خاصة لمقربين من حفتر هبطت في إسرائيل

2021-11-01
العليا ترفض طلبا للأسير نظمي أبو بكر بفتح قبر جندي إسرائيلي

العليا ترفض طلبا للأسير نظمي أبو بكر بفتح قبر جندي إسرائيلي

2021-11-01
الاحتلال يصادق على مخطط بناء للفلسطينيين في المنطقة C

الاحتلال يصادق على مخطط بناء للفلسطينيين في المنطقة C

2021-11-01
تحليلات: روسيا تسعى لإخراج إيران من سورية وهجمات إسرائيل تعكس

تحليلات: روسيا تسعى لإخراج إيران من سورية وهجمات إسرائيل تعكس "إحباطا"

2021-11-01
حالة الطقس: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

2021-11-01