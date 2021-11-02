حالة الطقس: أجواء خريفية باردة وأمطار متفرقة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف بالكاد سيصل إلى درجة مئوية واحدة فقط، اليوم الثلاثاء، الجو سيبقى معتدل لطيف وخريفي مريح فلا الجو حار ولا هو بارد.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة. وتتهيأ الفرصة، حتى لو كانت ضعيفة لبعض الزخات المطرية المحلية.

مع ساعات العصر يصبح الجو منعشا وباردا نسبيا مع ساعات الليل المتأخر خاصة في الجبال العالية. الرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ اليوم أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو خريفي لطيف ومعتدل إلى أبعد حد.

وتغطي السماء خلال النهار كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة من النوع غير الماطر.

تنخفض الحرارة مع ساعات العصر ويصبح الجو لطيف جدا مساءا ثم يصبح منعشا ومائلا للبرودة في المناطق العالية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

يوم الخميس، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو مشمس وحار نسبي في المناطق السهلية والمنخفضة والغورية في الفترة الممتدة بين الحادية عشر والثانية والنص ظهرا.

وبعد ذلك يصبح الجو لطيفا ومنعشا في وقت لاحق. الرياح تكون متغيرة الاتجاه وتتحول من شرقية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الجمعة، تسود أجواء مشمسة وشبيهة بالصيفية لا الخريفية في شتى المناطق وبشكل أقل في المناطق الجبلية العالية.

الجو سيكون شديد الاعتدال ومائل للحرارة قليلا في فترة الظهيرة، ومن ثن يصبح الجو لطيفا ومنعشا في الفترة المسائية والليلية والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

في يوم السبت، يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول الى أعلى من معدلاتها السنوية العامة، ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا.

وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل عموما في الجبال ودافئ إلى حار نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع يميل قليلا للبرودة بشكل عام، وتكون الرياح شرقية.