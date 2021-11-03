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حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة

تاريخ النشر: 03/11/2021 - 06:11

حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، مع بقاء الجو خريفي لطيف ومعتدل إلى أبعد حد.

وتغطي السماء خلال النهار كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة من النوع غير الماطر.

تنخفض الحرارة مع ساعات العصر ويصبح الجو لطيف جدا مساءا ثم يصبح منعشا ومائلا للبرودة في المناطق العالية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

يوم الخميس، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو مشمس وحار نسبي في المناطق السهلية والمنخفضة والغورية في الفترة الممتدة بين الحادية عشر والثانية والنص ظهرا.

وبعد ذلك يصبح الجو لطيفا ومنعشا في وقت لاحق. الرياح تكون متغيرة الاتجاه وتتحول من شرقية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الجمعة، تسود أجواء مشمسة وشبيهة بالصيفية لا الخريفية في شتى المناطق وبشكل أقل في المناطق الجبلية العالية.

الجو سيكون شديد الاعتدال ومائل للحرارة قليلا في فترة الظهيرة، ومن ثن يصبح الجو لطيفا ومنعشا في الفترة المسائية والليلية والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

في يوم السبت، يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول الى أعلى من معدلاتها السنوية العامة، ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا.

وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل عموما في الجبال ودافئ إلى حار نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع يميل قليلا للبرودة بشكل عام، وتكون الرياح شرقية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء خريفية

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