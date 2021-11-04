حالة الطقس: ارتفاع متدرج على درجات الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ، اليوم الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو مشمس وحار نسبي في المناطق السهلية والمنخفضة والغورية في الفترة الممتدة بين الحادية عشر والثانية والنص ظهرا.

وبعد ذلك يصبح الجو لطيفا ومنعشا في وقت لاحق. الرياح تكون متغيرة الاتجاه وتتحول من شرقية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الجمعة، تسود أجواء مشمسة وشبيهة بالصيفية لا الخريفية في شتى المناطق وبشكل أقل في المناطق الجبلية العالية.

الجو سيكون شديد الاعتدال ومائل للحرارة قليلا في فترة الظهيرة، ومن ثن يصبح الجو لطيفا ومنعشا في الفترة المسائية والليلية والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

في يوم السبت، يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول الى أعلى من معدلاتها السنوية العامة، ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا.

وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل عموما في الجبال ودافئ إلى حار نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع يميل قليلا للبرودة بشكل عام، وتكون الرياح شرقية.

وفي يوم الأحد، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول الى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا.

وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل إلى دافئ عموما في الجبال وحار نسبياً في بقية المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس جاف نسبيا ويميل للبرودة قليلا بشكل عام، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول الى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا مع هبات رياح شرقية نشطة أحيانا.

وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل إلى دافئ عموما في الجبال وحار نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس جاف نسبيا ويميل للبرودة قليلا بشكل عام، وتكون الرياح شرقية.

في يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول إلى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا مع هبات رياح شرقية نشطة أحيانا.

وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل إلى دافئ عموما في الجبال وحار نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس جاف نسبيا ويميل للبرودة قليلا بشكل عام، وتكون الرياح شرقية.