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حالة الطقس: أجواء جافة وحارة

تاريخ النشر: 05/11/2021 - 07:25

حالة الطقس: أجواء جافة وحارة
(Pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تسود اليوم، الجمعة، أجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة ، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، تستمر الأجواء الجافة والحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ،الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، تبقى الأجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود6 درجات مئوية ،الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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