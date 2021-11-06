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حالة الطقس: حار وجاف

تاريخ النشر: 06/11/2021 - 07:16

حالة الطقس: حار وجاف
من غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تكون الأجواء اليوم، السبت، جافة وحارة نسبيًا إلى حارة، خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، تكون الأجواء جافة وحارة نسبيًا إلى حارة، خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، تكون الأجواء جافة وحارة نسبيًا إلى حارة، خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، تكون الأجواء جافة وحارة نسبيًا إلى حارة، خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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#حالة الطقس
#الأحوال الجوية
#أجواء فلسطين
#طقس فلسطين

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