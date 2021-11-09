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حالة الطقس: حار وجاف حتى السبت

تاريخ النشر: 09/11/2021 - 06:20

حالة الطقس: حار وجاف حتى السبت
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا مع هبات رياح شرقية نشطة أحيانا.

وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل إلى دافئ عموما في الجبال وحار نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس جاف نسبيا ويميل للبرودة قليلاً بشكل عام، وتكون الرياح شرقية.

يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا مع هبات رياح شرقية نشطة أحيانا.

وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل إلى دافئ عموما في الجبال وحار نسبياً في بقية المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام، وتكون الرياح شرقية.

يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا مع هبات رياح شرقية نشطة أحيانا.

وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل إلى دافئ عموما في الجبال وحار نسبياً في بقية المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام، وتكون الرياح شرقية.

في يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا مع هبات رياح شرقية نشطة أحيانا.

وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل إلى دافئ عموما في الجبال وحار نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية والغورية، وتظهر في السماء كميات من السحب العالية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام، وتكون الرياح شرقية.

يوم السبت، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا مع هبات رياح شرقية نشطة أحيانا.

وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل إلى دافئ عموما في الجبال وحار نسبياً في بقية المناطق السهلية والساحلية والغورية، وتظهر في السماء كميات من السحب العالية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس يميل للبرودة قليلا بشكل عام، وتكون الرياح شرقية.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
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#خريف

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