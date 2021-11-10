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حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة

تاريخ النشر: 10/11/2021 - 06:18

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تسود اليوم، الأربعاء، أجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة:يكون الجو باردا نسبيا الى بارد، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الخميس، يكون الجو غائما جزئيا خريفيا و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الدجمعة، يكون الجو غائما جزئيا خريفيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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