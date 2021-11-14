حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ، اليوم الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويسود جو غائم جزئي إلى غائم، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات من المطر في بعض المناطق نتيجة اضطرابات جوية محدودة.

ويسود خلال ساعات النهار جو دافئ نسبي نهارا وبارد ليلا. الرياح تكون شرقية الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام نهارا وتسود أجواء غائمة جزئيا.

مع ساعات العصر يصبح الجو مائلا للبرودة إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون شرقية الاتجاه وخفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء، يسود جو بارد في ساعات الصباح، ومن ثم ومع ساعات النهار تسطع الشمس ويكون الطقس مشمسا وخريفيا دافئا خاصة في وقت الظهيرة.

ومع ساعات العصر يصبح الجو باردا مع حرارة متدنية خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون متغيرة الاتجاه وخفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام أو أقل بقليل. ويكون الجو خريفيا لطيفا ومعتدلا إلى أبعد مدى.

ومع ساعات ما بعد العصر تنخفض الحرارة ويصبح الجو منعشا ثم باردا مع تقدم ساعات الليل، ويكون الجو باردا بشكل لافت في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تبقى متغيرة الاتجاه وخفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الخريفية الدافئة والمعتدلة المشمسة هي السمة السائدة، في يوم الخميس، دون تغير ملموس على درجات الحرارة التي تبقى تراوح مكانها وحول بداية العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية، وعند منتصفها في المناطق السهلية والساحلية، وحول الثلاثين مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت ومدينة أريحا. الرياح تبقى متغيرة الاتجاه مع نشاط لافت للرياح الشرقية.