  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء خريفية حارة وغائمة جزئيا

تاريخ النشر: 15/11/2021 - 06:20

حالة الطقس: أجواء خريفية حارة وغائمة جزئيا
(أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، وتبقى الحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام نهارا وتسود أجواء غائمة جزئيا.

مع ساعات العصر يصبح الجو مائلا للبرودة إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون شرقية الاتجاه وخفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء، يسود جو بارد في ساعات الصباح، ومن ثم ومع ساعات النهار تسطع الشمس ويكون الطقس مشمسا وخريفيا دافئا خاصة في وقت الظهيرة.

ومع ساعات العصر يصبح الجو باردا مع حرارة متدنية خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون متغيرة الاتجاه وخفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام أو أقل بقليل. ويكون الجو خريفيا لطيفا ومعتدلا إلى أبعد مدى.

ومع ساعات ما بعد العصر تنخفض الحرارة ويصبح الجو منعشا ثم باردا مع تقدم ساعات الليل، ويكون الجو باردا بشكل لافت في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تبقى متغيرة الاتجاه وخفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الخريفية الدافئة والمعتدلة المشمسة هي السمة السائدة، في يوم الخميس، دون تغير ملموس على درجات الحرارة التي تبقى تراوح مكانها وحول بداية العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية، وعند منتصفها في المناطق السهلية والساحلية، وحول الثلاثين مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت ومدينة أريحا. الرياح تبقى متغيرة الاتجاه مع نشاط لافت للرياح الشرقية.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية الخريفية. ويسود طقس مائل للبرودة صباحا وطقس خريفي لطيف عموماً في ساعات النهار.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا، وفرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق الساحلية والشمالية. وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية مع هبات نشطة.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء خريفية

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بلدية عرابة للشرطة: ارفعوا أيديكم عن مصالح بلدنا
بلدية عرابة للشرطة: ارفعوا أيديكم عن مصالح بلدنا

2021-11-15

عنف... من بئر السّبع حتّى برطعة
عنف... من بئر السّبع حتّى برطعة

2021-11-15

عن تهجير العرب من منازلهم في يافا: "لم يتبقَّ لنا ما نخسره"
عن تهجير العرب من منازلهم في يافا: "لم يتبقَّ لنا ما نخسره"

2021-11-14

الأكثر قراءة

القدس المحتلة: مقتل عامل عربي جراء شجار تخلله إطلاق نار

القدس المحتلة: مقتل عامل عربي جراء شجار تخلله إطلاق نار

2021-11-14
اعتقال الزوجين في إسطنبول: إسرائيل ليست متأكدة من خلفية القرار التركي

اعتقال الزوجين في إسطنبول: إسرائيل ليست متأكدة من خلفية القرار التركي

2021-11-14
النقب: إصابات خلال شجار اندلع في مستشفى واعتقال 19 شخصا

النقب: إصابات خلال شجار اندلع في مستشفى واعتقال 19 شخصا

2021-11-14
إخلاء منازل جراء حرائق بأحراش قرب ترشيحا

إخلاء منازل جراء حرائق بأحراش قرب ترشيحا

2021-11-14
حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة

حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة

2021-11-14