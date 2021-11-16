  2. محليات
  3. حالة الطقس

أمطار في نهاية الأسبوع: منخفض جوي ينهي ثمانية أشهر من الجفاف

تاريخ النشر: 16/11/2021 - 23:23

أمطار في نهاية الأسبوع: منخفض جوي ينهي ثمانية أشهر من الجفاف
توضيحية من القدس (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تتأثر البلاد ومنطقة شرق المتوسط، نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل، بمنخض جوي ينهي حالة الجفاف المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر متتالية.

ومن المتوقع أن يترافق المنخفض الجوي مع تساقط أمطار غزيرة وعواصف رعدية وبرقية، وسط تحذيرات من تشكّل الفيضانات في المناطق الجنوبية وفي مدن وبلدات السهل الساحلي.

وأشار الراصد الجوي، تساحي فاكسمان، الذي تحدث لموقع "واينت"، إلى إمكانية هطول عشرات المليمترات من الأمطار على طول السهل الساحلي.

والأربعاء، سيكون الطقس دافئًا وجافًا نسبيًا، وفي نفس الوقت، سيكون غائمًا جزئيًا مع سحُب عالية ومتوسطة الارتفاع، وهناك احتمال سقوط أمطار محلية خفيفة ومتفرقة.

(توضيحية- أ ب أ)

ويوم الخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وسط توقعات بهطول أمطار محلية خفيفة في شمال ووسط البلاد، فيما تنخفض درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تبدأ الأجواء بالتغير اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، نتيجة تأثر البلاد بأجواء غير مستقرة تحمل معها تيارات هوائية رطبة.

وتتساقط الأمطار، يوم الجمعة، في مناطق مختلفة من البلاد على فترات، فيما تنخفض درجات الحرارة.

وخلال ساعات النهار، يوم الجمعة المقبل، تتساقط أمطار محلية على طول السهل الساحلي وفي المناطق الصحراوية شرق مدينة القدس وفي منطقتي البحر الميت وجبال الخليل، وسط مخاوف من تشكل فيضانات وسيول.

وفي ساعات الليل، يوم الجمعة، تزداد غزارة الأمطار على طول السهل الساحلي وتصاحبها عواصف رعدية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكل الفيضانات المحلية في المدن الساحلية.

كما تشير التوقعات إلى تواصل انخفاض درجات الحرارة في مطلع الأسبوع المقبل، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ماطر، هو الأول لهذا الموسم.

بودكاست عرب 48

#منخفض جوي
#أمطار غزيرة

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القتل في جلجولية: "بات الأمان معدوما حتى في المقابر... ماذا تبقى بعد؟"
القتل في جلجولية: "بات الأمان معدوما حتى في المقابر... ماذا تبقى بعد؟"

2021-11-16

جريمة القتل بجلجولية: "المرحوم لم يكن مقصودا وإنما شخص آخر"
جريمة القتل بجلجولية: "المرحوم لم يكن مقصودا وإنما شخص آخر"

2021-11-16

مصرع شخص غرقا في طبرية
مصرع شخص غرقا في طبرية

2021-11-16

الأكثر قراءة

عنف... من بئر السّبع حتّى برطعة

عنف... من بئر السّبع حتّى برطعة

2021-11-15
الحبس المؤبد لقاتل ابنته من الرملة

الحبس المؤبد لقاتل ابنته من الرملة

2021-11-15
تقرير: خلافات أميركية – إسرائيلية تهدد العلاقات بينهما

تقرير: خلافات أميركية – إسرائيلية تهدد العلاقات بينهما

2021-11-15
رئيس بلدية بئر السبع: الشجار بالمستشفى

رئيس بلدية بئر السبع: الشجار بالمستشفى "إرهاب مدني"

2021-11-15
اعتقال الزوجين الإسرائيليين في إسطنبول: الصورة بالنسبة لتل أبيب مشوشة

اعتقال الزوجين الإسرائيليين في إسطنبول: الصورة بالنسبة لتل أبيب مشوشة

2021-11-15