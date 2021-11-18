حالة الطقس: أجواء خريفية تسبق المنخفض الجوي

تتأثر البلاد خلال نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل، بمنخفض جوي ينهي حالة الجفاف المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر متتالية.

ويتوقع الراصد الجوي أن يترافق المنخفض الجوي مع تساقط أمطار غزيرة وعواصف رعدية وبرقية، وسط تحذيرات من تشكّل الفيضانات في المناطق الجنوبية وفي مدن وبلدات السهل الساحلي.

في يوم الخميس، تبقى الأجواء الخريفية الدافئة والمعتدلة المشمسة هي السمة السائدة، دون تغير ملموس على درجات الحرارة التي تبقى تراوح مكانها وحول بداية العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية، وعند منتصفها في المناطق السهلية والساحلية، وحول الثلاثين مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت ومدينة أريحا. الرياح تبقى متغيرة الاتجاه مع نشاط لافت للرياح الشرقية.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية الخريفية. ويسود طقس مائل للبرودة صباحا وطقس خريفي لطيف عموماً في ساعات النهار.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا، وفرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق الساحلية والشمالية. وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية مع هبات نشطة.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح الحرارة دون المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية ويسود جو غائم جزئي إلى غائم مع تأثر البلاد بمنخفض جوي يحمل معه الأجواء الباردة نسبيا.

وتتساقط الأمطار في مناطق واسعة من البلاد خاصة في المناطق الشمالية والوسطى على فترات. مع ساعات الليل يزداد الجو برودة وتنخفض الحرارة بشكل إضافي، الرياح تكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بنحو 3-4 درجات مئوية.

ويسود جو غائم جزئي إلى غائم وتتساقط الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد على فترات وقد تكون غزيرة أحيانا.

مع ساعات الليل يسود جو بارد مع حرارة منخفضة تهبط إلى ما دون العشرة درجات مئوية في بعض المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الإثنين، يبقى الجو غائما جزئيا، وتبقى الفرصة سانحة لزخات محلية من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد وبشكل أقل مما هي عليه في اليومين السابقين بوضوح. وتسود أجواء باردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.