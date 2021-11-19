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حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة

تاريخ النشر: 19/11/2021 - 06:57

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة
توضيحية من القدس (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تتأثر البلاد اليوم، الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائما وباردا نسبيا إلى بارد و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبعد غد، الأحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما إلى غائم جزئي وباردا نسبيا إلى بارد و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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