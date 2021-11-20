حالة الطقس: أمطار غزيرة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة

يستمر، اليوم، السبت، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق.

ومن المتوقع أن تكون زخات الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردًا وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم غد، الأحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما إلى غائم جزئي، وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق على فترات، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين المقبل،، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتبقى الفرص ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.