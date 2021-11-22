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حالة الطقس: غائم وبارد

تاريخ النشر: 22/11/2021 - 05:57

حالة الطقس: غائم وبارد
(أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وهذه الليلة:يكون الجو باردا نسبياً إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وباردا نسبيا إلى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وباردا نسبيا إلى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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