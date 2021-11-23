حالة الطقس: أجواء مائلة للبرودة رغم ارتفاع الحرارة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تعود إلى معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء مائلة للبرودة نهارا في الجبال وتميل إلى الاعتدال في بقية المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بوجه عام، وتكون الرياح شرقية بشكل عام.

في يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة إلى أعلى بقليل.

وتسود أجواء مائلة للبرودة نهارا في الجبال وتميل إلى الاعتدال في بقية المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية بشكل عام.