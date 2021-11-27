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حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا باردة ليلا

تاريخ النشر: 27/11/2021 - 07:06

حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا باردة ليلا
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم السبت، خريفيا معتدلا نهارا وباردا نسبيا في ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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#الأحوال الجوية
#حالة الطقس

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