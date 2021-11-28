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حالة الطقس: أجواء خريفية دافئة وجافة

تاريخ النشر: 28/11/2021 - 06:05

حالة الطقس: أجواء خريفية دافئة وجافة
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع ملموس على الحرارة لتصبح أعلى من المعدلات السنوية بنحو 6-8.

الأجواء ستكون خريفية جافة ومعتدلة إلى دافئة جداً في المناطق الجبلية ويسود جو حار نسبيا في المناطق السهلية وجو حار تماما في المناطق الغورية، وتغطي السماء كميات كبيرة من الغيوم غير الممطرة.

ومع ساعات المساء تنخفض الحرارة بينما يبقى الجو منعشاً وأقل برودة من كل الأيام السابقة. الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على الحرارة لتصبح أعلى من المعدلات السنوية بنحو 6-8.

الأجواء ستكون خريفية معتدلة إلى دافئة جدا في المناطق الجبلية ويسود جو حار نسبيا في المناطق السهلية وجو حار تماما في المناطق الغورية، وتغطي السماء كميات كبيرة من الغيوم غير الممطرة.

ومع ساعات المساء تنخفض الحرارة بينما يبقى الجو منعشا وأقل برودة من كل الأيام السابقة. الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية بنحو 6-8.

الأجواء ستكون خريفية معتدلة إلى دافئة جدا في المناطق الجبلية ويسود جو حار نسبيا في المناطق السهلية وجو حار تماما في المناطق الغورية، وتغطي السماء كميات كبيرة من الغيوم العالية.

ومع ساعات المساء تنخفض الحرارة بينما يبقى الجو معتدلا بشكل عام. الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سريع بحيث تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في مناطق واسعة من البلاد وقد تكون غزيرة نسبياً في بعض المناطق.

مع ساعات المساء تنخفض الحرارة بشكل إضافي ليصبح الجو باردا بشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية وتكون نشطة أحيانا.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي ستبقى منخفضة خاصة في المناطق الجبلية مع استقرار عام على الأجواء. ويكون الجو ما بين مشمس إلى غائم جزئيا.

مع ساعات المساء تنخفض الحرارة بشكل إضافي ويسود جو أكثر برودة من الليالي السابقة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

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