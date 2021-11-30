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حالة الطقس: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة

تاريخ النشر: 30/11/2021 - 06:07

حالة الطقس: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة
(Pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الثلاثاء، معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء وتكون مثيرة للغبار أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا الى بارد و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

وبعد غد، الخميس، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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