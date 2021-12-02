حالة الطقس: أجواء خريفية باردة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي ستبقى منخفضة خاصة في المناطق الجبلية مع استقرار عام على الأجواء. ويكون الجو ما بين مشمس إلى غائم جزئيا.

ومن المتوقع ان تبقى فرصة الأمطار حاضرة حتى فجر الخميس، حيث سيستقر الجو م بقاء الأجواء باردة نسبياً خاصة في الجبال نهاراً ويسود جو بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

مع ساعات المساء تنخفض الحرارة بشكل إضافي ويسود جو أكثر برودة من الليالي السابقة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

أما في يوم الجمعة، تسود أجواء باردة بشكل واضح في ساعات الصباح، ومع ساعات الظهيرة يسود جو معتدل نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، في حين يكون الطقس باردا نسبيا في الجبال.

وخلال ساعات النهار تهب على البلاد رياح شرقية جافة تعمل على زيادة الإحساس بالبرودة في المناطق الجبلية العالية والمناطق المكشوفة.

مع ساعات المساء تنخفض الحرارة بشكل كبير ويسود جو بارد في كافة المناطق. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

في يوم السبت، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو جافا وباردا في ساعات الصباح والمساء والليل خاصة في حالة نشطت الرياح الشرقية.

ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ودافئا نسبيا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الأحد، يطرأ انخفاض واضح من جديد على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سريع بحيث تتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار في مناطق واسعة من البلاد.

مع ساعات المساء تنخفض الحرارة بشكل إضافي ليصبح الجو باردا بشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية وتكون نشطة أحيانا.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام خلال ساعات النهار في معظم المناطق باستثناء المناطق السهلية المنخفضة والغورية التي ستشهد طقسا معتدلا.

في ساعات الليل تنخفض الحرارة مجددا مع طقس بارد نسبيا إلى بارد في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية.