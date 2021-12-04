حالة الطقس: ارتفاع ملموس في درجات الحرارة

يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا نهارا فوق المناطق الجبلية إلى دافئ في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.