حالة الطقس: بارد وماطر حتى الإثنين

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض واضح من جديد على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبياً بشكل عام.

وتتأثر المناطق الشمالية والساحلية من البلاد بمنخفض جوي يتمركز شرق قبرص، بحيث تتساقط الأمطار فيها وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، في حين تهب رياح جنوبية غربية نشطة على باقي أجزاء وسط وجنوب البلاد دون هطولات تذكر.

ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي ليصبح الجو باردا بشكل واضح خاصة في المناطق الجبلية. الرياح تكون جنوبية غربية وتكون نشطة أحيانا.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء باردة قليلا بشكل عام خلال ساعات النهار في معظم المناطق باستثناء المناطق السهلية المنخفضة والغورية التي ستشهد طقسا معتدلا.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة مجددا مع طقس بارد نسبيا إلى بارد في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية.

في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدلات السنوية بقليل، ويكون الطقس مستقرا مع غطاء سحابي مرتفع، ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس ليصبح الجو باردا نسبيا بشكل عام.

بينما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض واضح من جديد على درجات الحرارة التي تكون حول إلى أدنى من معدلاتها السنوية بقليل.

وتسود أجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة في بقية المناطق، مع فرصة لهطول زخات محلية في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي وتتساقط الأمطار على فترات في معظم المناطق الشمالية وتمتد لاحقاً نحو المناطق الوسطى من البلاد.

مع ساعات الليل توالي الحرارة الانخفاض من جديد ويسود جو بارد وتضعف فرصة الأمطار. الرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.