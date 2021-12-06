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حالة الطقس: غائم وبارد

تاريخ النشر: 06/12/2021 - 06:12

حالة الطقس: غائم وبارد
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع اعتتبارا من ساعات الظهيرة سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تكون مثيرة للغبار أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

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