حالة الطقس: بارد وماطر حتى الخميس

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض واضح من جديد على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تكون حول إلى أدنى من معدلاتها السنوية بقليل.

وتسود أجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة في بقية المناطق، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي وتتساقط الأمطار على فترات في معظم المناطق الشمالية وتمتد لاحقاً نحو المناطق الوسطى من البلاد.

مع ساعات الليل توالي الحرارة الانخفاض من جديد ويسود جو بارد وتضعف فرصة الأمطار. الرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها السنوية العامة.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء باردة قليلا في الجبال ومائلة إلى الاعتدال في المناطق الساحلية والسهلية.

ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجددا وتصبح الأجواء باردة نسبيا إلى باردة بشكل عام.

في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء باردة قليلا في الجبال ومائلة إلى الاعتدال في المناطق الساحلية والسهلية، وتغطي السماء كميات من السحب العالية.

ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجددا وتصبح الاجواء باردة نسبيا إلى باردة بشكل عام.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء باردة قليلا في الجبال ومائلة إلى الاعتدال في المناطق الساحلية والسهلية، وتغطي السماء كميات من السحب العالية.

ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجددا وتصبح الاجواء باردة نسبيا إلى باردة بشكل عام.