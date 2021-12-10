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حالة الطقس: الجمعة غائم وبارد وارتفاع درجات الحرارة السبت والأحد

تاريخ النشر: 10/12/2021 - 06:57

حالة الطقس: الجمعة غائم وبارد وارتفاع درجات الحرارة السبت والأحد
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا ، الرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، السبت، يكون الجو صافيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد،يكون الجو صافيا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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