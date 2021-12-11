حالة الطقس: صاف وجاف

يكون الجو، اليوم السبت، صافيا إلى غائم جزئي وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وجافا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو غائم جزئيا إلى غائم وجافا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.