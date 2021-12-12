حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة ومنخفض جوي الثلاثاء

تستمرّ درجات الحرارة، اليوم، الأحد، وغدًا، الإثنين، بالارتفاع، حتى تنخفض مرّة واحدة الثلاثاء، مع بداية منخفض جوي جديد.

فاليوم، ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 5-7 درجات. وخلال ساعات الصباح، تسود أجواء باردة نسبيًا بشكل عام، وفي ساعات النهار تسود أجواء مائلة قليلًا للبرودة في الجبال ومعتدلة في المناطق الساحلية والسهلية، وتغطي السماء سحب عالية. ومع ساعات المساء والليل، تنخفض الحرارة مجدّدًا وتصبح الأجواء باردة نسبيًا إلى باردة بشكل عام، وتكون الرياح شرقية تنشط أحيانًا.

كما لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، غدًا، الإثنين، فتبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 5-6 درجات. وخلال ساعات الصباح، تسود أجواء باردة نسبيًا بشكل عام. وفي ساعات النهار، تسود أجواء مائلة قليلًا للبرودة في الجبال ومعتدلة في المناطق الساحلية والسهلية، وتغطي السماء سحب عالية. ومع ساعات المساء والليل، تنخفض الحرارة بشكل ملموس وتصبح الأجواء باردة نسبيًا إلى باردة بشكل عام، وتكون الرياح شرقية صباحًا ثم تتحول إلى غربية بعد الظهر.

في حين تتأثر البلاد بمنخفض جوي، بعد غدٍ، الثلاثاء، وتنخفض الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة نسبيًا إلى باردة في مختلف المناطق، وتتساقط زخات من الأمطار المتفرقة في معظم المناطق الشمالية والوسطى. وفي ساعات الليل، تسود أجواء باردة مع هطول زخات خفيفة متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية متوسطة السرعة.