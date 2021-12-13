حالة الطقس: غائم ودافئ

يكون الطقس اليوم، الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم، وجافا دافئا نسبيا خلال ساعات الظهيرة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وارتفاع موج البحر يكون خفيفا.

ومساء اليوم، يكون الطقس غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وارتفاع موج البحر يكون خفيفا.

وغدا الثلاثاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام خلال ساعات المساء، وفي ساعات الليل تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وارتفاع موج البحر يكون خفيفا ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء، يكون الطقس غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وارتفاع موج البحر يكون خفيفا إلى متوسط.