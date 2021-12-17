العاصفة "كرمل" تضرب البلاد مساء الأحد

تضرب البلاد، مساء الأحد، عاصفة جديدة تحمل اسم "كرمل" تتوقّع الأرصاد الجوية أن تستمرّ حتى الأربعاء.

وستبدأ العاصفة من قبرص، الأحد، على أن يشعر بها سكان البلاد مساء الأحد نتيجة الرياح الشديدة، بينما سيبدأ تساقط الأمطار بقوّة يوم الإثنين.

وتتوقّع الأرصاد الجوية أن تصل سرعة الرياح خلال العاصفة إلى 100 كيلومتر في الساعة، كما تتوقّع سقوط 150 ميلمترًا من المياه.

وستتركّز العاصفة في منطقة الساحل.

وستتراجع قوّة العاصفة الثلاثاء، لكنّ الأمطار ستستمرّ حتى الأربعاء.

وتعيش البلاد في منخفض جوي منذ بداية الأسبوع، اشتدّ صباح الخميس، شهدت سقوط كميّة كبيرة من الأمطار، أكثرها منطقة يافا بـ64 ميلمترًا منذ صباح الخميس وحتى ظهيرة الجمعة، بينما رصد في جامعة حيفا سقوط 35.2 ميلمترًا من الأمطار، وفي عكا 26.5 وفي الشاغور 19.3 وفي نابلس 15.

بينما شهدت القدس سقوط كمية قليلة من الأمطار مقارنة مع مناطق أخرى وسط وشمالي البلاد، بسقوط 1.5 ميلمتر من الأمطار.