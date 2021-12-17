حالة الطقس: بارد وماطر

تتأثر البلاد اليوم، الجمعة، بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية أكثر برودة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات ألحرارة وتسقط زخات من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة وتسقط على فترات زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .