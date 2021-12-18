حالة الطقس: ماطر وبارد

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم السبت، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وقد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتضعف فرصة هطول الأمطار خلال ساعات الليل.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية، من خطر تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

ويوم غد، الأحد، تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية. وتكون الرياح جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق، يتمركز فوق جزيرة قبرص، ومن المتوقع أن يكون مصحوبًا بكتلة هوائية قطبية المنشأ، شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الإثنين، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الجو مغبرا، خاصة فوق المناطق الجنوبية. وفي ساعات الصباح والظهيرة تسقط زخات من الأمطار فوق معظم المناطق، وقد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية.

كما تتساقط حبات البرد أحيانا، وتزداد غزارة الهطول خلال ساعات المساء والليل، وتكوت الرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة، قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 70 كيلومترا في الساعة، ويكون البحر مائجا.

ويوم الثلاثاء المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية. وتسقط أمطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية، وقد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا في ساعات النهار، وتضعف فرصة الهطول في ساعات الظهيرة والمساء فوق المناطق الوسطى والجنوبية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.