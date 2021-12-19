حالة الطقس: أجواء باردة تسبق العاصفة "كرمل"

يتوقع الراصد الجوي بأن الأجواء، يوم الأحد، ستكون مستقرة غائمة جزئيا إلى صافية.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط حيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد، يوم الإثنين، بمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتله هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة، حيث تضرب البلاد عاصفة جديدة تحمل اسم "كرمل".

لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الجو مغبرا خاصة فوق المناطق الجنوبية.

وفي ساعات الصباح تسقط زخات من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتزداد غزارة الهطول خلال ساعات المساء والليل.

الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 70 كم/ساعة، والبحر مائجا.

ويستمر تأثر البلاد، يوم الثلاثاء، بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وتسقط أمطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا نهارا وتضعف فرصة الهطول في ساعات الظهيرة والمساء فوق المناطق الوسطى والجنوبية.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها إلى 50 كم/ ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في بعض الأودية، والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.