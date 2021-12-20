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العاصفة تقترب... فيضانات محتملة في المناطق الساحلية

تاريخ النشر: 19/12/2021 - 23:48

العاصفة تقترب... فيضانات محتملة في المناطق الساحلية
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تتأثر البلاد، الإثنين، بمنخفض جوي عميق يحمل معه أجواء ماطرة ورياحا نشطة وعاصفة تصل سرعتها في مناطق مرتفعة إلى 100 كم/ ساعة، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأحد.

وحذرت الأرصاد الجوية من تشكل الضباب، والعواصف الرملية المحلية في المناطق الجنوبية، وتساقط الثلوج في مرتفعات الجولان السوري المحتل الشمالية.

وستتركّز العاصفة في السهل الساحلي، وسط تحذيرات من تشكل الفيضانات في هذه المنطقة.

وستتراجع قوّة العاصفة، الثلاثاء، لكنّ الأمطار ستستمرّ حتى الأربعاء.

وتشير التوقعات إلى أن المنخفض يتمركز حول جزيرة قبرص، ويتحرك سريعًا باتجاه السواحل الغربية لسورية وبلاد الشام.

ووفقا للأرصاد الجوية، يبدأ هطول الأمطار في السهل الساحلي الشمالي وفي المرتفعات الشمالية في ساعات الصباح. وفي فترة ما بعد الظهر ستصل الأمطار إلى منطقة السهل الساحلي في مركز البلاد، وفي ساعات المساء تصل الأمطار إلى منطقة القدس.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى، الإثنين: المرتفعات الشمالية - 8 درجات؛ طبرية والنقب الشمالي - 15؛ الناصرة - 11؛ حيفا - 14؛ يافا والبحر الميت - 20 ؛ القدس - 9؛ النقب الشمالي - 15 درجة.

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#منخفض جوي
#كرمل
#قبرص
#عاصفة

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