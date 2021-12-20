حالة الطقس: برد شديد وأمطار غزيرة

تتأثر البلاد اليوم، الإثنين، بمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتله هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، عاصفا وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات ألحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويكون الجو مغبرا خاصة فوق المناطق الجنوبية وفي ساعات الصباح تسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى وفي ساعات المساء والليل تسقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا فوق معظم المناطق الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم و شديد البرودة، تسقط زخات من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا. والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

وغدا، الثلاثاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا في النهار، وتضعف فرصة الهطول في ساعات الظهيرة والمساء فوق المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 50 كم/ ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، بعد غد الاربعاء، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا، شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.