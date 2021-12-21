ذرة العاصفة: أمطار شديدة ورياح قوية وتحذير من الفيضانات

اشتدت غزارة هطول الأمطار، في الساعات الأخيرة الماضية، ومن المتوقع أن يتواصل هطول الأمطار وهبوب الرياح العاصفة طوال ساعات الليل.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون الساعات الـ12 القادمة ذروة تأثير المنخفض الجوي العميق، على أن ينتهي تأثيره القوي صباح الثلاثاء.

وتكون الأمطار خلال ساعات الليل مصحوبة بعواصف رعدية وبردية، خصوصًا في السهل الساحلي والمناطق الشمالية.

(أ ب)

وأشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان") إلى احتمال تشكل المزيد من الفيضانات. ويستمر هبوب الرياح القوية خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن تضعف صباح الثلاثاء.

ومع انتهاء تأثير المنخفض، يستمر هطول الأمطار في معظم المناطق، الثلاثاء، وقد تكون غزيرة في بعض الفترات من نهار الثلاثاء، خاصة في المناطق الشمالية.

وأوضحت صورة الأقمار الاصطناعية إلى كميات كبيرة من السحب الماطرة التي تغطي الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

وتسبب الطقس العاصف، الإثنين، في أضرار جسيمة، بما في ذلك اقتلاع الأشجار وتشكل الحفر، في انهيار للتربة في بعض المناطق، الأمر الذي أكد أن الاستعدادات للعاصفة، رغم التحذيرات، لم تكن كافية.