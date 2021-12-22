حالة الطقس: ماطر وبارد

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الأربعاء، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا، شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء باردة بشكل واضح في معظم المناطق، وتهطل زخات محلية متفرقة من الأمطار على فترات في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير مع فرصة لهطول زخات محلية متفرقة ومتباعدة. وتكون الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية بقليل، وتبقى الأجواء باردة بشكل واضح في معظم المناطق.

وتكون الفرصة سانحة لهطول زخات محلية خفيفة ومتفرقة من الأمطار على فترات في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير، وتكون الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم السبت، تستقر الأجواء وتصحو السماء تدريجيا وتبقى درجات الحرارة منخفضة نسبيا ودون معدلاتها بقليل.

وتسود أجواء باردة خلال ساعات النهار في معظم المناطق خصوصا الجبلية.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي مع طقس بارد بشكل ملموس، وتكون الرياح شمالية شرقية.