حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتبقى الأجواء باردة بشكل واضح في معظم المناطق، وتهطل زخات محلية متفرقة من الأمطار على فترات في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير مع فرصة لهطول زخات محلية متفرقة ومتباعدة. وتكون الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية بقليل، وتبقى الأجواء باردة بشكل واضح في معظم المناطق.

وتكون الفرصة سانحة لهطول زخات محلية خفيفة ومتفرقة من الأمطار على فترات في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير، وتكون الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم السبت، تستقر الأجواء وتصحو السماء تدريجيا وتبقى درجات الحرارة منخفضة نسبيا ودون معدلاتها بقليل.

وتسود أجواء باردة خلال ساعات النهار في معظم المناطق خصوصا الجبلية.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي مع طقس بارد بشكل ملموس، وتكون الرياح شمالية شرقية.

في يوم الأحد، تسود أجواء مستقرة وتبقى درجات الحرارة منخفضة نسبيا ودون معدلاتها بقليل، وفي ساعات الصباح تكون الأجواء باردة للغاية في القمم الجبلية.

وتسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة خلال ساعات النهار في معظم المناطق خصوصا الجبلية.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي مع طقس بارد بشكل ملموس، وتكون الرياح شمالية شرقية.

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد خلال النصف الأول من الأسبوع القادم بتيارات هوائية باردة قادمة من الشرق وتمتاز بالجفاف الكبير، حيث ستسطع الشمس مع بقاء الأجواء باردة نهارا وتسود أجواء باردة جدا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.