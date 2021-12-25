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حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 25/12/2021 - 07:05

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
توضيحية من القدس (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وشديد البرودة، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيًا إلى بارد نهارا، وشديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيًا إلى بارد نهارا، وشديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا نسبيًا إلى بارد نهارا، وشديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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#حالة الطقس
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