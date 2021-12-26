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حالة الطقس: أجواء مستقرة وباردة

تاريخ النشر: 26/12/2021 - 06:28

حالة الطقس: أجواء مستقرة وباردة
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تسود أجواء مستقرة، اليوم الأحد، وتبقى درجات الحرارة منخفضة نسبيا ودون معدلاتها بقليل، وفي ساعات الصباح تكون الأجواء باردة للغاية في القمم الجبلية.

وتسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة خلال ساعات النهار في معظم المناطق خصوصا الجبلية، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي مع طقس بارد بشكل ملموس، وتكون الرياح شمالية شرقية.

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد خلال الأيام الاربعة القادمة بأجواء مستقرة لكنها باردة نهارا وباردة جدا في ساعات الليل والفجر الباكر والصباح نتيجة رياح شرقية جافة.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على الأجواء التي تبقى مستقرة وباردة خصوصا مع نشاط الرياح الشرقية أحيانا، وتظهر في السماء سحب عالية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير، وتكون الرياح شرقية تنشط أحيانا.

يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على الأجواء التي تبقى مستقرة وباردة خصوصا مع نشاط الرياح الشرقية أحيانا، وتظهر في السماء سحب عالية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير، وتكون الرياح شرقية تنشط أحيانا.

في يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على الأجواء التي تبقى مستقرة وباردة خصوصا مع نشاط الرياح الشرقية أحيانا، وتظهر في السماء سحب عالية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير، وتكون الرياح شرقية تنشط أحيانا.

يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على الأجواء التي تبقى مستقرة وباردة خصوصا مع نشاط الرياح الشرقية أحيانا، وتظهر في السماء سحب عالية.

وفي ساعات المساء والليل تزداد نسبة الرطوبة وتتكاثر الغيوم مع فرصة لهطول زخات محلية متفرقة تتركز في السواحل وشمال البلاد.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء باردة

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