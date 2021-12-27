حالة الطقس: أجواء باردة وجافة

من المتوقع أن تتأثر البلاد خلال الأيام الاربعة القادمة بأجواء مستقرة لكنها باردة نهارا وباردة جدا في ساعات الليل والفجر الباكر والصباح نتيجة رياح شرقية جافة.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على الأجواء التي تبقى مستقرة وباردة خصوصا مع نشاط الرياح الشرقية أحيانا، وتظهر في السماء سحب عالية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير، وتكون الرياح شرقية تنشط أحيانا.

يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على الأجواء التي تبقى مستقرة وباردة خصوصا مع نشاط الرياح الشرقية أحيانا، وتظهر في السماء سحب عالية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير، وتكون الرياح شرقية تنشط أحيانا.

في يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على الأجواء التي تبقى مستقرة وباردة خصوصا مع نشاط الرياح الشرقية أحيانا، وتظهر في السماء سحب عالية.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير، وتكون الرياح شرقية تنشط أحيانا.

يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على الأجواء التي تبقى مستقرة وباردة خصوصا مع نشاط الرياح الشرقية أحيانا، وتظهر في السماء سحب عالية.

وفي ساعات المساء والليل تزداد نسبة الرطوبة وتتكاثر الغيوم مع فرصة لهطول زخات محلية متفرقة تتركز في السواحل وشمال البلاد.