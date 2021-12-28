حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وغائم

يكون الجو اليوم، الثلاثاء، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه ألليلة يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا نسبيا الى بارد نهارا و شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة في ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا نسبيا إلى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

