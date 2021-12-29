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حالة الطقس: بارد واحتمال سقوط أمطار خفيفة

تاريخ النشر: 29/12/2021 - 06:11

حالة الطقس: بارد واحتمال سقوط أمطار خفيفة
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، اليوم الأربعاء، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا نسبيا إلى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة في ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا نسبيا إلى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، تتأثر ر البلاد بأحوال جوية غير مستقرة مع اقتراب منخفض جوي من شمال مصر.

وتسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، كما يحتمل تساقط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد على فترات خصوصاً في المساء والليل، وتكون الرياح جنوبية شرقية مع ارتفاع في نسب الغبار في الجو.

يوم السبت، تبقى البلاد تحت تأثيرات المنخفض الجوي، وتسود أجواء باردة في معظم المناطق، كما تتساقط الأمطار المتفرقة في مناطق مختلفة من البلاد على فترات.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل ملموس خصوصا في الجبال، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار المتفرقة، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.

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