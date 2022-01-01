حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

تتأثر البلاد بمنخفض جوي، اليوم السبت، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية إلى بارد نسبيا في بقية المناطق نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبيا في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الإثنين، تبقى الفرصة سانحة لزخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد خاصة خلال الفترة الصباحية.

ويكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية في حين يسود جو أكثر اعتدالا في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية بشكل عام.

وتسود أجواء غائمة جزئيا وباردة خصوصا في الجبال، مع فرصة لتساقط الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا.

في يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية بشكل عام.

وتسود أجواء غائمة جزئيا وباردة خصوصا في الجبال، مع فرصة لتساقط الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا.