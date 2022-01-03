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حالة الطقس: بارد وماطر

تاريخ النشر: 03/01/2022 - 06:09

حالة الطقس: بارد وماطر
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية إلى بارد نسبيا في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية. ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه ألليلة، يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية إلى بارد نسبيا في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية. ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبيا في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية. ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية. والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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