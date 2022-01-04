حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار خفيفة

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، اليوم الثلاثاء، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تبقى الحرارة مشابهة ليوم السبت.

وستبقى الأجواء باردة نسبيا إلى باردة نهارا وتكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة ليلا.

ويستمر الجو باردا في المناطق الجبلية إلى بارد نسبيا في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبيا في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.