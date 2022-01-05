حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، اليوم الأربعاء، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويستمر الجو باردا في المناطق الجبلية إلى بارد نسبيا في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

ويبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية إلى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

ويبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية إلى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

ويبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية الى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.