حالة الطقس: غائم إلى صاف نهارا وبارد ليلا

يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، إلى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا، وباردا ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومغبرًا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية إلى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا، وباردا إلى شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويحتمل في ساعات الليل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومغبرًا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في معظم المناطق نهارا وشديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.