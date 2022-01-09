حالة الطقس: مغبر نهارا وأمطار متفرقة ليلا

يكون الجو اليوم، الأحد، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. وفي ساعات الظهيرة تنشط سرعة الرياح وتكون مثيرة للغبار. والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه ألليلة، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومغبراً. ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في معظم المناطق نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية. الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبياً نهاراً، إلى بارد ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية. والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.